Anziana investita da una Ford Kuga: ferite e trauma cranico

TRIESTE - Una donna, di 79 anni, pensionata, è rimasta ferita in maniera abbastanza seria dopo essere stata investita questa mattina - 2 luglio - in centro a Opicina. E' successo intorno alle 11:30 all'incrocio tra via di Basovizza e strada per Vienna, dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Aurisina, la donna è stata investita da una Ford Kuga guidata da un uomo di 63 anni.

L'anziana è stata sbalzata sull'asfalto e subito soccorsa da personale sanitario che l'ha trasportata in ospedale per un trauma cranico. Sul posto oltre alla Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente, sta operando anche una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina per regolare l'intenso traffico.