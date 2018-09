Annullati i fuochi d'artificio della serie tv "La porta rossa 2"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Annullati i fuochi pirotecnici e spari scenici per riprese cinematografiche sulla Diga Vecchia, nel golfo cittadino. Lo comunica in una nota la Polizia di Stato parlando di «motivi tecnici» non meglio specificati.I fuochi artificiali si sarebbero dovuti tenere per motivi di riprese cinematografiche (si sta girando in questi giorni la serie Rai "") presso la Diga vecchia dalle 21 di oggi alle ore 2 di domani e dalle 21 di domani alle ore 2 di dopodomani.