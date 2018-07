Amore epistolare dietro alle sbarre: due detenuti convolano a nozze

di E.B.

TRIESTE -per due detenuti del Coroneo. E' stato celebrato ieri nella sala dei colloqui del penitenziario, tra un italiano e una cittadina romena. Il loro amore, durante la ore di passeggio, e circa sei mesi fa è giunta la proposta di matrimonio. Fino alle pubblicazioni, ai due non era consentito per legge avere incontri e colloqui, ma i preparativi sono stati portati avanti, e ieri la cerimonia si è svolta con tutto l'occorrente: fedi, torta, abiti e buffet. A celebrare l'unione è intervenuto il segretario generale del Comune di Trieste,, testimoni un altro detenuto assieme alla moglie. Il garante regionale dei detenuti, lo scrittore, ha sottolineato che tra i due è nato un amore "epistolare", poi sfociato nelle nozze. «Siamo un Paese - ha aggiunto - che non ha previsto momenti di affettività dove i congiunti si possano incontrare, anche in luoghi appartati».