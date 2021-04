In Fvg ci sono stati 140 decessi per tumore del polmone da amianto e 10 morti per altre malattie correlate

In Friuli Venezia Giulia nel 2020 sono stati segnalati 70 casi di mesotelioma, con una stima di 140 decessi per tumore del polmone da amianto e di circa 10 decessi per altre malattie asbesto correlate. Lo ha reso noto oggi, alla vigilia della "Giornata mondiale delle vittime dell'amianto" che ricorrerà domani, l'Osservatorio Nazionale Amianto, «che stima 220 decessi in Friuli Venezia Giulia per malattie asbesto correlate».

L'Ona segnala che «è sempre più drammatica la situazione delle vittime dell'amianto in Italia per l'assenza di provvedimenti incisivi per la messa in sicurezza e la bonifica dei materiali in amianto» e lancia un appello al Governo. «Draghi utilizzi risorse del recovery found per avviare le bonifiche - ha chiesto l'Ona - e il bonus fiscale del 110% per la rimozione dell'amianto dagli edifici privati».

L'Osservatorio, inoltre, ha sottolineato che il 2020 può essere considerato «l'anno horribilis per coloro che sono stati esposti ad amianto, per via della pandemia Covid-19, che ha inciso su questi soggetti fragili», e ha denunciato «il ritardo del censimento pubblico sia dei casi di mesotelioma, sia delle altre malattie legate all'esposizione alla fibra killer». L'Ona, infine, ha evidenziato che le segnalazioni giunte all'Osservatorio «per nuovi casi di mesotelioma diagnosticati in Italia nel 2020 sfiora il numero di 2000».