Ambra e Matteo Cremon a teatro nei panni dei diabolici Roses

di E.B.

TRIESTE - Arrivano sul palcoscenico deli diabolici Roses e il loro inarrestabile crescendo diche negli anni Ottanta Danny De Vito ha portato sul grande schermo nel film tratto dall’omonimo romanzo di Warren Adler “La Guerra dei Roses”. E a Trieste(la replica di lunedì 4 febbraio è anticipata a domenica 3 alle 20.30, su espressa richiesta della stessa compagnia teatrale) arriva nella versione diretta da Filippo Dininei panni che al cinema furono di Kathleen Turner e Michael Douglas, i coniugi Rose, protagonisti insieme a Massimo Cagnina e Emanuele Guaina, nel ruolo dei rispettivi avvocati.La piéce racconta la terribile separazione tra i coniugi Rose, tra il ridicolo e il folle. Lui ètronfio della sua fortunatissima carriera, lei,che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa. Tutto questo in un’atmosfera di profondo amore e sincera passione, all’interno di una cornice rosa e perfetta. Ma a un tratto, qualcosa si rompe. Tutta la loro vita passata insieme, viene da lei completamente riscritta e reinterpretata alla luce della sua maturata presa di coscienza che la rafforza e la sprona. I due si scagliano l'uno contro l’altra, anche grazie all’incoraggiamento interessato dei rispettivi avvocati, mettendo in scena una serie di dispetti reciproci in un crescendo di crudeltà.