Altan in mostra Tolmezzo: una galleria di soggetti che fanno sorridere

TOLMEZZO (UDINE) - In mostra a Tolmezzo la Terra e i suoi abitanti, uomini e animali: una galleria di soggetti che fanno sorridere, a volte imbarazzano e che inevitabilmente ci fanno riflettere. Tra le tavole anche originali a pastello, inchiostri, acquerelli e chine colorate, raramente esposti al pubblico. Immancabile la Pimpa che racconta di come è nata e di come continua a lavorare con piacere. Da oggi giovedì 13 giugno fino al 22 settembre 2024 a Palazzo Frisacco, si potrà visitare “ALTAN. Terra, omini e bestie”, una mostra a cura di Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan, omaggio a Francesco Tullio Altan, disegnatore vivente tra i più importanti in Italia, ma soprattutto “antropologo narratore” e grande osservatore.

Un viaggio tra i pensieri che riguardano la terra e gli esseri viventi che la abitano, ma anche tra i suoi animali fantastici, mai esistiti o misteriosamente estinti; oltre 300 tavole e vignette, anche originali a pastello, inchiostri, acquerelli e chine colorate raramente esposti al pubblico.

Laboratori

L’esposizione sarà arricchita durante l’estate da laboratori didattici per i più piccoli (31 luglio, il 6 e 8 agosto e il 21 settembre). Sorprendente per mole e varietà, l’esposizione è divisa in due sezioni e ha come tema centrale la salute del nostro pianeta. Le vignette esposte nella prima parte sono infatti una raccolta dei molti pensieri, oltre 200, del vignettista riguardanti la terra e gli esseri che la abitano come noi umani, sia maschi che femmine, adulti e bambini. Questi ultimi nei suoi disegni sanno spesso essere tanto saggi - preoccupati per la sorte della natura e pongono domande sensate, a volte spiazzanti, ricevendo, purtroppo, dagli adulti risposte ciniche e ottuse - quanto canaglie, frutto della società.

Le tavole rare

La seconda sezione sarà dedicata, con oltre 100 tavole originali a pastello, inchiostri, acquerelli e chine colorate raramente esposti al pubblico, ai suoi animali fantastici, mai esistiti o misteriosamente estinti. Inconsapevoli protagonisti di tutto ciò che accade, gli animali, nelle battute asciutte e dirette di Altan spesso fanno molta più bella figura di noi esseri umani e subiscono spesso le tragiche conseguenze del nostro agire su questo pianeta. Francesco Tullio Altan ha parlato di “terra” quando l’argomento non era ancora d’interesse comune: già nel 1974, sulla rivista Linus appariva un suo personaggio, Trino - anche lui presente in mostra - alle prese con un pianeta che non gli riusciva molto bene.

Le "vignette-bestiario"

