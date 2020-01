Allontanata dall'Italia, fermata sul bus diretto a Venezia

TRIESTE - Era stata raggiunta da un provvedimento di allontanamento ma si trovava in Italia a bordo di un autobus di linea diretto a Venezia. Per questo motivo una cittadina romena, di 35 anni, è stata denunciata per aver inottemperato al provvedimento. Il mezzo su cui viaggiava la donna è stato fermato da una Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA