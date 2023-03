Allenatore molesta i baby calciatori: condannato a 10 anni di reclusione

TRIESTE - Una condanna a 10 anni di reclusione con il risarcimento delle parti civili. Questa la pena inflitta dal Tribunale di Trieste all'ex allenatore di calcio del settore giovanile di una società sportiva locale, accusato di abusi su 15 giocatori della squadra. Tutti minori di 14 anni. La Procura aveva chiesto una condanna, meno severa, di nove anni e due mesi di reclusione.

Come riporta Il Piccolo online, l'uomo, presente in aula per la lettura della sentenza, si è sempre proclamato innocente. L'allenatore era stato arrestato a gennaio 2021 dalla Squadra mobile, all'esito di un'indagine coordinata dal pubblico ministero Lucia Baldovin. Era stato rintracciato dagli agenti sul luogo di lavoro. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'allenatore aveva molestato ripetutamente i ragazzini, sia nell'ambiente sportivo sia riaccompagnandoli a casa dopo gli allenamenti. Il collegio giudicante ha riconosciuto subito un risarcimento di 35 mila euro alla società sportiva per il danno subìto in seguito all'interruzione della collaborazione con la Juventus, decisa dopo la notizia dell'arresto dell'allenatore due anni fa. Lo stessa società sportiva si è costituita parte civile.