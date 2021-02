Allarme bomba oggi a Trieste, evacuata un'area del palazzo della Marineria

TRIESTE - Allarme bomba a Trieste, nei presso del polo natatorio «Bruno Bianchi» ma rientrato dopo poco più di un'ora in quanto rivelatosi falso. È stata tuttavia precauzionalmente evacuata anche un'area del palazzo della Marineria, dove hanno sede gli uffici di progettazione della Fincantieri. L'allarme è scattato intorno alle 9 in seguito a una telefonata anonima. Sono intervenuti gli artificieri all'interno della struttura, che non hanno trovato alcun ordigno. Sono intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e polizia di Stato. La zona che è stata transennata ed è stato interdetto il transito dei pedoni anche nelle strade vicine.

Ultimo aggiornamento: 12:32

