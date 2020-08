Alla guida con un tasso alcolico 4 volte il limite: 29enne nei guai

TRIESTE - Nella notte tra sabato e domenica scorsi i Carabinieri di Aurisina e delle Stazioni di Barcola e di Aurisina si sono dedicate ai controlli alla circolazione stradale, in particolar modo in località Sistiana Mare. Durante il servizio, che ha visto il controllo e la verifica di 181 autovetture e 543 persone, è stata sottoposta ad accertamento con l’etilometro una 29enne triestina, che ha fatto registrare un tasso alcolico ben 4 volte superiore rispetto al limite massimo consentito. Per lei è scattato l’immediato ritiro del documento di guida, il sequestro dell’autovettura finalizzato alla confisca e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Stessa sorte è toccata a un 32enne triestino di origini serbe e a un 34enne sloveno che all’atto del controllo hanno fatto registrare un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Anche per loro è scatto l’immediato ritiro della patente la segnalazione per guida in stato di ebbrezza.

