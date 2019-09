Espulso dall'Italia, il trucco per tornare in Italia era l'uso di più alias

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Viaggiava su un autobus di linea “Albania - Italia”- E.A. le sue iniziali - arrestato all’alba dello scorso 7 settembre a Fernetti dagli agenti della Polizia di Frontiera. L’uomo, ora nel carcere locale del Coroneo, era stato condannato nel 2016 dal Tribunale di Perugia a quattro mesi di reclusione per. E.A. è finito in manette anche per violazione del divieto di reingresso in Italia fino al 2020: infatti era stato espulso nel 2015 con decreto del Prefetto di Perugia. L’autobus su cui viaggiava il cittadino albanese è stato fermato per un controllo nell’ambito delle attività di retrovalico mirate alla repressione e alla prevenzione della criminalità transfrontaliera. Le verifiche sull’identità del passeggero E.A. sono state particolarmente accurate, in quanto il cittadino albanese, con il quale poteva entrare liberamente nello spazio Schengen. A questo stratagemma era ricorso e da qui l’arresto.