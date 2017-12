Alghe rosse: azienda indonesiana sbarca in Porto, è la prima

di E.B.

TRIESTE - Java Biocolloid Europe (Italia), filiale dell'Indonesiana, che tratta lein applicazioni alimentari, farmaceutiche e nelle industrie microbiologiche, si è insediata oggi nel porto di Trieste, nell'ambito di Freeway, hub industriale pubblico- privato voluto da Area Science Park e Samer &Co Shipping S.p.A per portarenel capoluogo giuliano.Si tratta del primo insediamento in questo senso. L'azienda, fondata in partnership nel 2009 con il Gruppo Hakiki, colosso indonesiano nella produzione e distribuzione di, sbarcando a Trieste vuole rispondere alla crescente domanda proveniente dall'Occidente.