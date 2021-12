Albero di Natale vandalizzato: fili delle luci tagliati e addobbi distrutti

MUGGIA - Fili delle luci tagliati e gli addobbi realizzati dai bambini distrutti e gettati a terra. Atti vandalici nei giorni scorsi ai danni dell’albero di Natale davanti alla biblioteca di Muggia. I responsabili sono stati immortalati dalle telecamere della zona. L’appello del sindaco Paolo Polidori: «Escano allo scoperto ammettendo ciò che hanno fatto, per evitare che la loro posizione si aggravi ulteriormente». Nella serata del 23 dicembre alcuni giovani hanno strappato le luminarie dell’abete, mentre i lavoretti che i bimbi delle scuole come ogni anno realizzano, con materiali di riciclo, sono stati in parte rotti o staccati. Alcuni si trovano ai piedi dell’albero, altri sono stati buttati nel verde, altri ancora spostati su un muretto vicino, fatti a pezzi. I vandali non si sono fermati nemmeno davanti ai decori con il nome dei bambini disegnato sopra. «Si tratta di un comportamento ignobile – sottolinea Polidori – grazie al comandante della Polizia locale abbiamo verificato in tempi brevi i filmati delle telecamere presenti e controlleremo anche quelli della Trieste Trasporti, considerando che il gruppetto poi è salito su un autobus. È un atto che denota un’evidente maleducazione, tanto più se manifestata contro simboli del Natale e addobbi costruiti dai bambini. Il mio appello nei confronti di questi ragazzi è che si auto denuncino il prima possibile, per alleggerire la loro posizione, anche se naturalmente dovranno pagare i danni. Stiamo comunque procedendo all’individuazione di tutti i soggetti coinvolti».