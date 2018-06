Al via "mare sicuro 2018" con 150 uomini e Vascotto testimonial

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Parte l'operazione' della Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia che prevede il controllo straordinario delle coste e delle acque per garantire la sicurezza in mare. Quest'anno l'operazione - come in ogni regione - avrà anche un testimonial, che nel caso del Friuli Venezia Giulia ècampione di vela con oltre 65 titoli mondiali e altrettanti iridati e oggi a bordo di Luna Rossa. Il tratto pattugliato dalla Capitaneria regionale va dal confine con la Slovenia alla foce del Tagliamento e comprende i dipartimenti di Trieste, Monfalcone, Grado, Porto Nogaro e Lignano Sabbiadoro. Saranno impiegati, 4 gommoni e 5 pattuglie a terra che avranno anche il compito di tutela ambientale e verifica nella filiere pesca e ristorazione oltre che di tutelare la sicurezza della balneazione e della navigazione. «Siamo gli angeli del mare che non significa solo svago e divertimento ma soprattutto tutela delle regole che lo stesso impone» ha detto il direttore marittimo della Capitaneria Fvg Luca Sancilio. Vascotto: «Per fortuna abbiamo una grande cultura marinara, in Friuli Venezia Giulia, che ci hanno trasmesso i circoli e chi li frequenta». Un accorato appello, dunque, alla prevenzione che significa leggere attentamente i regolamenti e le ordinanze balneari.