Air Serbia lancia il nuovo volo per Belgrado tre volte a settimana su Trieste e Bologna

TRIESTE - Air Serbia, la compagnia di bandiera della Repubblica di Serbia, inizierà ad operare voli di linea tra Belgrado e Trieste il 2 giugno e tra Belgrado e Bologna il 6 giugno. I voli per queste due destinazioni italiane opereranno tre volte alla settimana, su Trieste il martedì, il giovedì ed il sabato e su Bologna il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. Con l’introduzione dei collegamenti per Trieste e Bologna, i voli già operativi su Roma e Milano e quelli già annunciati su Venezia e Bari, l’Italia diventa così il mercato con il maggior numero di destinazioni servite da Belgrado, sei in totale. Aprendo questa rotta, Air Serbia sarà inoltre in grado di garantire ottime coincidenze da Trieste, via Belgrado, verso altre destinazioni del proprio network come Atene, Dubrovnik, Istanbul, Larnaca, New York, Podgorica, Skopje, Salonicco, Tirana e Tivat. Nello specifico questi gli orari del giovedì: Belgrado ( partenza 17.50)- Trieste (arrivo 19.40); Trieste (partenza 20.20)-Belgrado (arrivo 22.05). Questi gli orari del martedì e del sabato: Belgrado (partenza 7.10) - Trieste (arrivo 9.00); Trieste (partenza 9.30)-Belgrado (arrivo 11.15).