Air Serbia inaugura il primo volo diretto da Belgrado a Trieste

TRIESTE- E' decollato ieri, giovedì 2 giugno, alle 18:05 il primo volo diretto tra Belgrado e Trieste, operato dalla compagnia di bandiera serba Air Serbia. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. Il volo inaugurale, lo JU464, è atterrato all'aeroporto internazionale di Ronchi dei Legionari alle 19:55 ed è stato accolto con il tradizionale 'ponte d'acqua' nello scalo in Friuli Venezia Giulia. Trieste è la quarta destinazione in Italia per Air Serbia, dopo Roma, Milano e Venezia. Air Serbia volerà su Trieste due volte alla settimana.

«Siamo particolarmente lieti di collegare Belgrado con Trieste, una città con una grande diaspora serba, dopo una pausa di undici anni», ha affermato Bojan Arandjelovic, Head of Network Planning & Scheduling di Air Serbia. «Siamo lieti di ampliare la nostra rete grazie a questo nuovo volo di Air Serbia, che contribuirà sicuramente a migliorare le relazioni economiche della nostra regione con la Repubblica di Serbia oltre a servire la folta comunità serba che vive nella nostra zona», ha affermato da parte sua Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport, citato nel comunicato di Air Serbia. Dopo Trieste, nei prossimi giorni Air Serbia lancerà servizi verso altre due destinazioni in Italia: Bologna e Bari.