Beve birra fuori dal negozio, poi aggredisce la Polizia: sanzionato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha identificato in piazza Garibaldi e sanzionato per non aver ottemperato alle disposizioni anti Covid un cittadino rumeno. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza), l’uomo stava bevendo una birra all’esterno del negozio alimentare Felix.Si è arrabbiato, ha aggredito verbalmente e minacciato più volte gli operatori di una Volante impegnata nel controllo del territorio ed è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Sanzionato anche il dipendente dell’esercizio commerciale per aver violato la normativa antipandemica.