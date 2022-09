Noto ristoratore aggredito nel giardino di casa: ricoverato con un forte trauma cranico

DUINO AURISINA - I carabinieri di Aurisina stanno indagando su un’aggressione avvenuta ieri sera, giovedì 15 settembre intorno alle 21.30, nel giardino di un'abitazione del comune di Duino Aurisina. La vittima è un quarantenne triestino, noto nel mondo della ristorazione, che ha riportato un trauma cranico e pertanto è ricoverato in osservazione in ospedale. I carabinieri sono in attesa di poterlo sentire perché era da solo.

L’uomo al momento è incosciente: è stato sedato perché si trovava in stato confusionale, sotto choc. Perdeva sangue dalla testa. Dalle prime informazioni raccolte, pare che i malviventi lo abbiano atteso dentro il giardino della sua abitazione per poi aggredirlo. Il pm di turno che si sta occupando del caso è Maddalena Chergia.