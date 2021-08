Aggredito da due stranieri in preda ai fumi dell'alcol: arrestati

TRIESTE - La Polizia ha arrestato per lesioni in concorso, minacce e resistenza a pubblico ufficiale due iracheni, regolarmente soggiornanti in città. In palese stato di alterazione alcolica, i due hanno aggredito un uomo all’esterno di un locale di via Galatti dando vita a una violenta lite.

Alla vista degli agenti della Volante giunti sul posto a seguito di alcune telefonate pervenute alla sala operativa della questura, i due stranieri hanno assunto comportamenti violenti. Inoltre, la Polizia ha denunciato per danneggiamento aggravato un kosovaro 21enne. In palese stato di alterazione alcolica, ha danneggiato le mura in cartongesso all’interno di una pizzeria in via Oriani.

Giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112, una Volante si è recata sul posto.