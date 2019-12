Agenti uccisi in Questura: l'omicida trasferito dal Coroneo a Verona

di E.B.

TRIESTE - È stato trasferito nel carcere di Montorio, a Verona, Alejandro Meran , il 29enne di origini dominicane che lo scorso 4 ottobre ha ucciso a colpi di pistola all'interno della Questura di Trieste i due agenti di Polizia, Matteo Demenego Il trasferimento sarebbe avvenuto in mattinata e la notizia è stata confermata dal suo legale, Francesco Zacheo. Meran era detenuto al carcere del Coroneo dal 7 ottobre scorso, sorvegliato a vista per il concreto pericolo di un suicidio in cella. Durante la detenzione, non sono mancati gli atteggiamenti aggressivi: avrebbe rotto il tavolo e il televisore della sua cella oltre ad aggredire gli agenti con un manico di scopa.