Agenti uccisi in Questura: il killer verrà trasferito al Rems di Aurisina

TRIESTE - Alejandro Augusto Stefan Meran, il giovane di 32 anni di origini dominicane che il 4 ottobre 2019 uccise in Questura due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego potrebbe essere trasferito entro dicembre dal carcere di Verona alla Rems di Aurisina (Trieste), residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In questo modo verrebbe applicata la sentenza della Corte di assise del 6 maggio a carico di Meran che ne stabilì la non imputabilità per "vizio di mente" disponendo una misura di detenzione per trent'anni in una Rems. Fino a questo momento, però, per mancanza di posti liberi in varie strutture, Meran è rimasto sempre recluso nel carcere di Verona.