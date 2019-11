Agenti uccisi in Questura: alle famiglie la cittadinanza onoraria

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Il 4 ottobre scorso Trieste ha perso due dei suoi figli migliori e tutta la città si è stretta in un forte abbraccio alle famiglie degli agenti della Polizia,, uccisi all'interno della Questura. Trieste non li dimenticherà mai. Come Sindaco, insieme a tutta l'Amministrazione comunale, onoreremo il loro sacrificio con la Cittadinanza Onoraria alla Memoria». Lo ha annunciato in una nota il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. «Il segretario generale del Comune - aggiunge il primo cittadino - che, interpellato,, ha trovato una via interpretativa che permetterà a questa Amministrazione di onorare, come meritano e come tutti noi e tutta la città vuole, gli agenti Demenego e Rotta».