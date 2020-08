Affonda imbarcazione di 5 metri, due ore di lavoro dei pompieri per recuperarla

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco al Villaggio del Pescatore nel comune di Duino Aurisina (TS) dove è affondata una piccola imbarcazione all'ormeggio. Giunti sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati in acqua e hanno iniziato le operazioni atte a rimettere in galleggiamento il natante. Hanno riportato in superficie l'imbarcazione, lunga circa 5,5 metri, con i palloni di sollevamento poi tenendo sollevata la prua con una gru hanno utilizzato le pompe elettriche per svuotare il natante dall'acqua che si trovava ancora all'interno. Le operazioni si sono protratte per circa due ore ancora da stabilire le cause dell'affondamento dell'imbarcazione.

Sul posto presente anche personale della Capitaneria di Porto.



