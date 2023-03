Trieste Airport protagonista di due eventi a Roma e Parigi: sfide per un futuro sostenibile

TRIESTE - Parola chiave: sostenibilità. Su questo punto Trieste Airport ha una storia da raccontare e in questi giorni prende parte a due eventi a Roma e Parigi con i protagonisti europei del settore dei trasporti e sostenibilità.

Il primo incontro ha avuto luogo oggi a Roma, dove l'AD Marco Consalvo ha partecipato al primo "Forum per l'intermodalità sostenibile: gli aeroporti e le ferrovie del futuro" organizzato da AC Advocacy & Comm della giornalista Annalisa Chirico. Ai panel sono intervenuti i ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, Gilberto Pichetto Fratin e Matteo Salvini, oltre ai vertici dei maggiori player di settore, tra cui ITA Airways, Trenitalia, Eni, Saipem. L'obiettivo era scambiare esperienze rispetto a un nuovo modello di sostenibilità ed efficienza energetica nel comparto del trasporto aereo e ferroviario.

Il presidente di Trieste Airport, Antonio Marano, sarà invece ospite il 31 marzo al IV Forum Francia-Italia delle Infrastrutture dei Trasporti e dell' Energia all'Ambasciata d'Italia a Parigi. L'incontro bilaterale organizzato da Irefi (Istituto relazioni economiche Francia Italia), mira a condividere le strategie europee legate alla decarbonizzazione, ponendo le premesse per la definizione di una nuova politica dei trasporti e delle infrastrutture collegate. Un gruppo ristretto di décideurs francesi e italiani dei rispettivi settori, si confronteranno su temi di importanza strategica per lo sviluppo futuro, promuovendo attività bilaterali tra i due Paesi. «Partecipare a eventi di questo calibro - ha commentato Marano - rafforza l'immagine dell'aeroporto anche fuori dalla nostra Regione e, soprattutto, ci mette in dialogo con i leader e in condizioni di ispirarci alle politiche più avanzate. Dal lato nostro, i notevoli investimenti di Trieste Airport sull'intermodalità e la transizione energetica ci permettono di segnalare una storia atipica: anche un aeroporto di medie dimensioni può essere una piccola eccellenza da raccontare».