Addio all'ex vescovo Eugenio Ravignani: aveva 87 anni

TRIESTE - E' morto nella tarda serata di ieri il vescovo emerito di Trieste, Eugenio Ravignani . Si è spento all'età di 87 anni, dopo una lunga malattia. Nato a Pola fuggì dalla sua città di origine per venire a Trieste nel 1946. Dopo gli studi in seminario fu ordinato a San Giusto sacerdote nel 1955 dall'allora vescovo, Antonio Santin. In diocesi ebbe vari incarichi. Dall'avvio del dialogo ecumenico con i responsabili delle chiese cristiane ortodosse ed evangeliche della città, al rettorato degli studi nel seminario diocesano. Fu poi nominato vescovo di Vittorio Veneto nel 1983. Nel 1997 tornò da vescovo a Trieste al posto di mons. Bellomi. Dal 2000 al 2009, è stato vice presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Dopo aver compiuto i 75 anni è divenuto amministratore apostolico della diocesi e alla nomina del suo successore, nel 2007, ha assunto il nome del vescovo emerito di Trieste. «Fu un amato e venerato testimone del Signore, sempre circondato dalla stima e dall'affetto di tutti», le parole dell'arcivescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, che lo ha voluto ricordare in un messaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA