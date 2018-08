Accompagnavano in stazione 11 clandestini: in manette 2 passeur

di E.B.

TRIESTE - Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i, U.A. di 31 anni e A.N. di 18 anni, arrestati l’altra mattina nel centro cittadino dagli agenti della Polizia di Frontiera. A tradirli è stato il loro comportamento piuttosto sospetto che ha spinto alcuni cittadini a segnalare la loro presenza alla Polizia. Dagli accertamenti è emerso che i due stavano accompagnando alla stazione ferroviaria, tutti irregolari sul territorio nazionale. Sono sedici, tra comunitari ed extracomunitari, i passeur arrestati dall’inizio dell’anno: altri sette extracomunitari e un comunitario sono stati, invece, indagati in stato di libertà sempre per favoreggiamento dell’immigrazione illegale.