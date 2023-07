Trieste. Giovane accoltellato da un coetaneo, è grave in ospedale. Aggressore arrestato

TRIESTE - Un giovane è rimasto ferito in modo abbastanza grave la notte scorsa dopo essere stato accoltellato da un coetaneo. È accaduto intorno a mezzanotte in piazza Goldoni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore. La vittima, invece, è stata soccorsa e portata in ospedale, a Cattinara, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sarebbero serie ma non è in pericolo di vita.