17enne accoltellato, arrestato il secondo responsabile: ha 18 anni

TRIESTE - Dopo aver fermatoaccusato di aver accoltellato sabato 12 ottobreche poi aveva chiesto aiuto all'interno del Mac Donald di piazza Goldoni, la Polizia di Stato ha fermato un secondo giovane -, ritenuto responsabile del fatto e con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale ed altro. Il 17enne era statoIl kosovaro, diversamente da quanto dallo stesso dichiarato e – soprattutto – da quanto affermato dal minore – è intervenuto attivamente nella lite innescata assieme all’amico minorenne sferrando i fendenti al giovane di Cervignano. Dopo l’accoltellamento i due si sono dati alla fuga mentre il nord africano ha fatto perdere le proprie tracce: il kosovaro si è cambiato gli abiti imbrattati di sangue, per poi fare ritorno in piazza Goldoni, dove era stato fermato ed identificato. La Polizia ritiene che il diciottenne abbia indotto, quindi, l’amico minorennein ragione dei vantaggi giudiziari di cui quest’ultimo avrebbe potuto godere. Tuttavia, le dichiarazioni contrastanti rese sia dal minore che dallo stesso kosovaro, la visione delle telecamere della zona, le testimonianze raccolte e gli esiti di ulteriori attività investigative, hanno consentito di accertare sia il "patto" stretto tra i due, sia la materiale responsabilità del diciottenne nell’accoltellamento.È, inoltre, emerso come la settimana precedente si sia verificato un episodio analogo: due giovani, transitando lungo la Scala dei Giganti,assieme ad un altro giovane straniero che sotto la minaccia di un coltello, gli ha intimato di non passare più per quei luoghi; il fatto non era stato denunciato per timore di eventuali ritorsioni. I due indagati fanno parte di un gruppo più ampio di giovani, kosovari e nord africani: alcuni di essi sono riconoscibili daraffigurante un kalashnikov ed il numero 5.07. Tale numero simboleggia la data 5.07.1990, ossia il giorno in cui la Repubblica del Kosovo dichiarò la sua indipendenza dalla Repubblica di Serbia. I componenti del gruppo avrebbero individuato nella Scala dei Giganti il “loro territorio” sul quale esigere il riconoscimento delle loro prerogative da parte di quanti transitino, con intimidazioni e minacce.