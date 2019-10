Il 17enne accoltellato è grave in rianimazione, caccia all'aggressore

TRIESTE - Proseguono le indagini della squadra mobile di Trieste per risalire all'aggressore del ragazzo di 17 anni accoltellato, sabato sera, alla Scala dei giganti. Il giovane, che sarebbe stato ferito durante una rissa, è rimasto gravemente ferito e, trasportato in ospedale, è stato ricoverato in rianimazione. Il giovane era entrato sanguinante al Mc Donalds chiedendo aiuto prima di cadere esamine al suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA