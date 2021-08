Lite in piazza finisce nel sangue: 21enne scovato dopo due mesi e arrestato

TRIESTE - Arrestato dalla polizia l’autore dell’accoltellamento avvenuto in Piazza della Cattedrale il 27 giugno: deve rispondere di tentato omicidio aggravato. Le indagini dirette dalla Procura di Trieste e svolte dalla sezione “reati contro la persona, in danno dei minori e sessuali” della Squadra Mobile giuliana hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accoltellamento avvenuto lo scorso 27 giugno in piazza della Cattedrale ai danni di un 25enne di origine serbe ed individuarne il responsabile. Si tratta di G.R.L., 21enne di origini dominicane, con precedenti di polizia per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda si origina la notte dello scorso 27 giugno quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico era intervenuto nel rione San Giusto a seguito della segnalazione di una violenta lite tra giovani, in occasione della quale due di essi erano stati colpiti con un coltello. La Volante intervenuta sul posto ha individuato i soggetti feriti all'addome e al mento. I due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale dove uno è stato dimesso con prognosi per ferita da accoltellamento alla parete toracica, mentre l'altro è stato ricoverato in prognosi riservata, avendo riportato un ferita penetrante alla parte destra del petto con conseguente pneumotorace, nonché un trauma cranico con frattura al seno frontale.

Dai preliminari accertamenti era emerso che l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante una lite per futili motivi innescatasi tra gli stessi ed alcuni giovani sud americani, tra i quali veniva identificato G.R.L..

I successivi accertamenti esperiti attraverso l’escussione dei numerosi testimoni presenti hanno consentito di confermare i primi dati acquisiti sul posto e ricostruire le varie fasi dell’evento delittuoso emergendo come, nelle primissime ore del 27 giugno i giovani feriti, mentre si trovavano nel piazzale della Cattedrale di San Giusto, unitamente ad altri coetanei, erano stati provocati, con un pretesto, da un gruppo di giovani sudamericani di cui facevano parte G.R.L..

All’iniziale scambio di battute era seguita l’aggressione fisica con calci e pugni perpetrata a più riprese dal gruppo dei dominicani. Ma non solo, all’improvviso, uno di questi, individuato a seguito degli accertamenti esperiti proprio nel ventunenne G.R.L., ha estratto un coltello,poi rinvenuto nei pressi di una aiuola lì presente, con il quale ha sferrato con alcuni fendenti due giovani al torace.

Gli elementi raccolti hanno consentito al Gip di Trieste di emettere – su richiesta del Pma titolare del fascicolo di indagine – ordinanza applicativa della custodia cautelare a carico del soggetto, che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, lesioni personali in concorso con altri.

Rintracciato nell'abitazione di un amico nel corso del pomeriggio di ieri 24 agosto, l’indagato è stato tratto in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile di Trieste e condotto nel carcere di Trieste a disposizione della procedente Autorità giudiziaria.