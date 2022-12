Accoltellamento in un appartamento a Trieste: un ferito grave. Individuato l'aggressore

TRIESTE - Un uomo è stato accoltellato questa sera intornoalle 19 a Trieste e versa in gravi condizioni. L'episodio sarebbe avvenuto in via Battera, in un appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini. Secondo quanto si apprende, l'accoltellato è stato ferito all'addome ed è stato portato dal soccorso sanitario all'ospedale di Cattinara. L'aggressore sarebbe stato individuato.