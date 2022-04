Accoltellamenti e aggressioni al bar: daspo urbano ai due responsabili

TRIESTE - Il Questore di Trieste ha emesso due daspo urbani a carico dei due responsabili delle aggressioni avvenute nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi. Si tratta di due cittadini kosovari, autori di comportamenti violenti all’interno e all’esterno dei bar della piazza. Nel primo caso, nel pomeriggio del 28 marzo scorso un cittadino kosovaro ha aggredito più connazionali ed è stato arrestato dalla polizia locale per tentato omicidio e lesioni personali. L'uomo aveva sferrato molteplici fendenti, utilizzando un coltello da cucina e successivamente un cacciavite, verso alcuni avventori seduti ai tavoli all’esterno del locale.

Nel secondo episodio, verificatosi alle prime ore del mattino del 15 aprile, un altro cittadino kosovaro, dapprima all’esterno di un esercizio commerciale in via Settefontane ha colpito con due pugni al volto un cittadino indiano e un’altra persona intervenuta per sedare l’aggressione. Poi, in Piazza Garibaldi ha afferrato un apribottiglie ad ombrello infilandolo nell’avambraccio di un cittadino rumeno. Inoltre ha scaraventato bottiglie e bicchieri di vetro verso altre persone e danneggiato varie attrezzature all’interno di un altro locale pubblico. Sul posto era intervenuta Squadra Volante che lo ha denunciato per lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento.

A carico dei due uomini per 6 mesi è stato inibito l’accesso a tutti gli esercizi che somministrano bevande e alimenti insistenti nell’area coinvolta dalle aggressioni (Piazza Garibaldi e vie circostanti), così come anche lo stazionamento nei loro pressi.