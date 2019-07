Acciughe non tracciabili, maxi sequestro sul confine italo-sloveno

di E.B.

TRIESTE - Un automezzo con targa italiana, proveniente dalla Croazia e, è stato fermato in mattinata al valico di Pesec dal nucleo pesca della Capitaneria di porto di Trieste, che stava operando assieme agli ispettori sloveni (da martedì era incominciata una settimana di attività congiunta per conto dell’Agenzia Europea per i Controlli sulla Pesca). A bordo dell’autoveicolo sono stati scopertiche non erano accompagnati, come prevedono le normative comunitarie e nazionali in vigore,che ne permettano la rintracciabilità, ovvero l’indicazione della zona dove è avvenuta la pesca, le modalità della medesima, il peschereccio che l’ha effettuata e il luogo di sbarco e destinazione del pescato.E’ pertanto scattato il sequestro amministrativo del pesce,proprio a causa dell’assenza di documenti che ne comprovino la tracciabilità: al trasportatore è stata contestata l’infrazione che comporta una sanzione compresa tra un. Si cercherà di risalire, sempre in collaborazione con gli ispettori pesca sloveni e croati, anche agli altri responsabili della violazione (pescatore, centro di spedizione del pesce) che subiranno un’identica sanzione amministrativa.