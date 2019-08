di E.B.

TRIESTE - Fine settimana movimentato per la Polizia di Stato che ha arrestato una coppia di cittadini romeni - P.S. di 37 anni e I.M. di 35 anni,attraverso l’ex valico confinario di Fernetti. La Polizia ha fermato il mezzo identificandone i passeggeri: dai riscontri effettuati è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord pere doveva espiare una pena di un anno e quatto mesi, mentre l’uomo una pena di due mesi a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Campobasso per la violazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.Nella notte di ieri 11 agosto, invece, la Polizia ha denunciato per disturbo del riposo delle persone e interruzione di servizio pubblico un milanese di 48 anni residente in città., l’uomo stava ascoltando musica ad alto volume con le finestre aperte del proprio appartamento in via Crociferi, disturbando il vicinato. Sono giunte varie segnalazioni ma a nulla sono valsi in tentativi di farsi aprire la porta sia bussandola sia usando il campanello e, temendo il peggio, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrati in casa, l’uomo è stato trovato in silenzio. Denunciato, infine, anche un cittadino kosovaro che superate le casse di un supermercato di viale Miramare, le apriva e veniva fermato da un addetto alla sicurezza. Gli operatori giunti sul posto hanno identificato il giovane, che ha anche minacciato l’addetto, e, una volta ricostruito l’episodio, è stato denunciato.