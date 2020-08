Violentava le clienti donne, solo se gradite: arrestato massaggiatore

TRIESTE - Violenza sessuale sulle clienti: la Polizia di Stato ha arrestato un massaggiatore. Nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, gli agenti del Commissariato di San Sabba hanno dato esecuzione a ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di L.V., massaggiatore, indagato per il delitto di violenza sessuale con abuso di prestazione d’opera. Le indagini, dirette dalla Procura delle Repubblica di Trieste, sono state avviate a seguito di una denuncia sporta da una cliente del professionista, la quale riferiva che, nel corso di due di/erenti sedute, mentre si trovava sdraiata con le braccia distese lungo il lettino, il professionista, già condannato in passato per fatti analoghi, aveva

appoggiato il proprio membro in erezione sulle sue mani, coperte da un lenzuolo.



Nel corso della seconda prestazione, il massaggiatore, dopo aver messo in atto le medesime condotte, ha fatto distendere la vittima in posizione supina sul lettino e, nel massaggiarle la spalla, si è messo in una posizione che gli permetteva di toccare con il proprio gomito la zona pubica della donna. La vittima, scioccata e incredula di quanto accaduto, non è riuscita a reagire all’abuso, ma una volta uscita dallo studio del massaggiatore si è diretta in Questura per sporgere denuncia.



È stata così avviata un’attività tecnica d’indagine che ha permesso di ottenere dei dati positivi rispetto a quanto dichiarato dalla donna,

riscontrando l’abitualità dell’indagato nel porre in essere delle condotte a

sfondo sessuale nei confronti della maggior parte delle clienti donne.

A ciò si aggiunga che nei confronti dei clienti di sesso maschile o delle donne non gradite, l’uomo svolgeva un’ordinaria prestazione di lavoro, senza alcun interesse ulteriore.

