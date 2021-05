Abbandono e deposito di rifiuti pericolosi: area sotto sequestro

MUGGIA - Oltre duemilacinquecento metri quadrati di area posti sotto sequestro per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non: è il bilancio di un intervento effettuato dalla Guardia Costiera. Nel corso del monitoraggio di tutela dell'ambiente marino e costiero del Nucleo Operativo di Protezione Ambientale della Capitaneria di porto di Trieste, è stata riscontrata nei giorni scorsi la presenza di materiali e rifiuti eterogenei speciali, alcuni di natura pericolosa, all’interno di un’area privata in località Rabuiese nel Comune di Muggia.

L’area, di circa 2500 mq, è confinante con la sponda del Rio Ospo, non lontana dalla foce in mare dello stesso; al suo interno erano abbandonati significativi quantitativi di rifiuti provenienti da lavorazioni nel campo dell'edilizia, secchi di vernice, grandi sacchi neri in plastica contenenti una varietà mista di rifiuti, materiale in evidente stato di abbandono, alcune bombole del gas di uso domestico e tre veicoli fuori uso. Il tutto in violazione alle disposizioni previste in materia dal testo unico ambientale. L’attività degli ispettori ambientali della Guardia Costiera Triestina è stata prontamente segnalata alla locale Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro dell’intera area, recintata con rete metallica e chiusa da un cancello carrabile, con facoltà d’uso al custode giudiziale. L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti controlli, sia preventivi che repressivi, finalizzati alla tutela dell’ecosistema marino e costiero, svolti dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera in ragione delle specifiche competenze in materia ambientale e della dipendenza funzionale dal Ministero della Transizione Ecologica.