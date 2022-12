Abbandonò nel bosco vasca da bagno, piastrelle e materasso: il Tribunale lo condanna a 6 mesi

TRIESTE - Si è concluso l'iter penale, avviato nell'ottobre 2020, a carico di un'impresa che aveva abbandonato rifiuti edili nelle aree carsiche vicino a via di Peco, sopra Borgo San Sergio, alla periferia di Trieste. Il titolare è stato condannato a sei mesi di libertà controllata con l'obbligo di smaltire correttamente rifiuti sequestrati e la confisca definitiva di due autocarri.

Una vicenda che risale ad anni fa in seguito a una segnalazione al Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale, erano stati rinvenuti circa trenta sacchi di plastica contenenti cartongesso, materiali plastici e profilati metallici, una vasca da bagno, un materasso e una notevole quantità di piastrelle rotte per una quantità totale di circa 17 metri cubi di rifiuti. Le indagini del Nucleo avevano individuato prima l'appartamento dove erano stati svolti lavori edili, poi una ditta locale, responsabile materiale del reato, specializzata in lavori di ristrutturazione e sgomberi, non iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Sulla base delle prove raccolte la Procura della Repubblica aveva delegato gli investigatori della Polizia Ambientale alla perquisizione della sede dell'impresa, al sequestro dei due autocarri utilizzati per scaricare il materiale ed all'interrogatorio di garanzia del titolare responsabile.