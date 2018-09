Abbandona in strada materassi, coperte e un divano: multato

di E.B.

TRIESTE - Ha depositato in strada materassi e masserizie varie: assi di legno, coperte e perfino un divano. E' accaduto in via Giulia, nei pressi del centro commerciale. Sul posto è stata inviata una pattuglia notturna della Polizia locale: qualcuno stava abbandonando rifiuti ingombranti accanto all'isola ecologica. La pattuglia è arrivata in pochi minuti accertando l'effettiva presenza dimentre i responsabili si erano già dileguati.Gli agenti non si sono persi d'animo, però, iniziando subito a raccogliere informazioni utili tanto che - in pochissimo tempo - sono riusciti non solo a delineare il possibile sospetto e il luogo di provenienza dei rifiuti ingombranti (lì vicino) ma addirittura a prenderlo e, dopo che quest'ultimo ha ammesso le sue responsabilità,il tutto (riempiendo un camion intero).L'uomo, K.A. ha ricevuto 600 euro di multa per abbandono di rifiuti oltre alla sanzione è prevista la pulizia del luogo. La Polizia locale ricorda che i rifiuti ingombranti devono essere consegnati nei centri di raccolta sparsi in città; ma c'è anche la raccolta a domicilio, su appuntamento, chiamando il numero verde di AcegasApsAmga 800.955.988