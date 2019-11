Abbandona in strada lavatrice, tv e mobiletto: 600 euro di multa

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Alcuni giorni fa due operatori della Polizia Locale mentre stavano transitando in via Piccardi hanno notato un cumulo di rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti (una lavatrice, una televisione, un mobiletto, capi d’abbigliamento e altre borse colme di oggetti vari). Pur sapendo che la speranza di trovare il responsabile dell’abbandono erano ridottissime, hanno iniziato ad indagare, riuscendo in breve tempo a risalire al responsabile. L’uomo si è visto arrivare una sanzione di 600 euro: successivamente il responsabile ha provveduto a riprendere tutto il materiale abbandonato riportandoselo a casa.