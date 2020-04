A passeggio per la città ubriachi e senza autocertificazione: multati

TRIESTE - La pattuglia notturna della Polizia locale ha intercettato due uomini a passeggio per le strade della città, visibilmente alterati dall'alcol e senza autocertificazione. Il primo era stato segnalato alla Sala operativa in zona San Vito e la pattuglia l'ha trovato poco dopo vicino a via Besenghi. Il secondo invece ha rischiato grosso, essendosi infilato in una situazione decisamente pericolosa: camminava con passo incerto sulla S.S. 202 (ex GVT), vicino all'uscita di Valmaura. Per prima cosa, naturalmente, gli agenti si sono prodigati per raggiungere con l'uomo una posizione più sicura. In entrambi casi è scattata la sanzione per l'assenza di un valido motivo per essere usciti di casa e per ubriachezza manifesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA