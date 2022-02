TRIESTE - Un incendio è divampato a Malchina, sul Carso triestino. A prendere fuoco, il primo piano di una casetta che l'osmiza Tercon-Lisjak adibisce a deposito. Sul posto i Vigili del Fuoco di Opicina. Non risultano persone coinvolte in quanto la casetta non era abitata. Le fiamme non hanno provocato danni strutturali.