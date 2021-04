Lavori in A4, casello di Redipuglia chiuso dal 26 al 30 aprile

GORIZIA - Dalle 8 di lunedì 26 aprile alle 8 di venerdì 30, il casello autostradale di Redipuglia lungo la A4 rimarrà chiuso al transito dei mezzi in uscita. Lo rende noto Autovie Venete, spiegando che la stazione a pedaggio sarà interessata dall'intervento di trasformazione di una delle tre piste in un varco dotato anche di cassa automatica. «Questa attività - si legge in una nota - comporterà alcuni lavori di adeguamento necessari all'installazione degli automatismi presenti all'inizio e alla fine del varco, lo smontaggio di parte della cabina e l'aggiunta di una appendice destinata ad ospitare la nuova cassa automatica, il cablaggio, la configurazione e l'attivazione del nuovo impianto». L'operazione, informa Autovie, richiederà l'utilizzo di diverse macchine operatrici, camion, escavatori e una gru. Le piste in uscita del casello dovranno quindi essere chiuse, conclude la Concessionaria, per consentire al personale di lavorare in sicurezza.