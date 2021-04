Tir ribaltato in autostrada: legno e gasolio sulla carreggiata. A4 chiusa

Incidente oggi in Autostrada A4, che è stata chiusa tra la barriera del Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa di un tir ribaltato. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Monfalcone Est in direzione Venezia.

L’incidente – al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto - è avvenuto poco prima delle 19.30. Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo sono tuttora in corso e sono rese abbastanza difficoltose perché l’autoarticolato ha perso il carico di legname e per la fuoriuscita di gasolio.