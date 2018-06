80 anni e non sentirli: al cantante Lorenzo Pilat la medaglia di bronzo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -, in arte Pilade, soffia 80 candeline. Cantante e compositore, è nato il 24 giugno del 1938 a Trieste e con la sua voce e la sua chitarra ha reso. Il Comune stamattina ha voluto omaggiarlo proprio in occasione di un traguardo così importante: «Che sia un ricordo indelebile e grazie per quello che hai fatto per la nostra città. Continua così» sono state le parole delche a Pilat ha consegnato ladel Comune quale segno tangibile di stima e apprezzamento per la sua opera di cantante e compositore, che ha sempre interpretato e amato la triestinità. «Hai portato alto il nome di Trieste -ha detto il sindaco- e ti voglio bene anche perché sei diventato un personaggio partendo dal niente». Dipiazza ha auspicato infine di poter vedere un bella serata musicale in piazza Unità o al Castello di San Giusto con Pilat protagonista circondato da tutti i suoi amici. Visibilmente gratificato da tanto affetto, il maestro Pilat ha preso la sua classica chitarra preferendo la musica ai discorsi e cominciando dacanzone che ripercorre la sua vita, ha offerto un piccolo significativo e apprezzato programma sui migliori e più popolari brani della canzone folcloristica triestina. «La musica - ha detto Lorenzo Pilat - è una grande compagnia, un riposo per il cervello ed è riuscita ad allungarmi anche la vita». Al di là del valore dei memorabili brani legati alla canzone triestina, Lorenzo Pilat è stato un, vincitore del Festivalbar, cantante e autore al Festival di Sanremo con decine di hit (interpretata da Orietta Berti; “Nessuno mi può giudicare”, cantata da; e “Larosa nera” da Gigliola Cinguetti”) e fa fatto parte dei grandi della musica italiana. Pochi sanno infine che la sua fama all'estero è legata alla composizione e all'arrangiamento di colonne sonore di importanti film. Negli anni '80 vince il, uno dei più prestigiosi riconoscimenti degli Stati Uniti, per aver superato il milione di esecuzioni radiofoniche con la canzone "Love me tonight".