Lite stradale degenera: 18enne prende a calci e pugni un poliziotto

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino dominicano, J.D.E.S., 18enne. Intervenuti in via Settefontane per la segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura tramite il 112 di, scoppiata all’esterno di un locale pubblico che aveva già le serrande abbassate, gli operatori sono stati accolti con fare minaccioso dal neomaggiorenne,Si è rifiutato di fornire un documento o le proprie generalità, è andato in escandescenza e ha iniziato a colpireun agente, spintonando un altro. L’uso delloha consensito di bloccarlo e di poterlo accompagnare in Questura. Dopo gli accertamenti sanitari del caso e, dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato e ora si trova al carcere del Coroneo.