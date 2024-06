Calcio. Il Treviso punta alla Lega Pro con i bomber Aliu e Gioè

TREVISO Il Treviso FBC 1993 ha presentato ieri i due attaccanti che sulla carta, ma si spera anche in campo, dovranno far sognare i tifosi. Parliamo ovviamente di Bryan Gioè e Grasjan Aliu. Con la conferma in arrivo del difensore Tommaso Farabegoli, il dg Gementi è già proiettato sul nuovo colpo di mercato da mettere a segno: per il centrocampo si fanno concrete le possibilità di arrivare a Tommaso Gattoni, veneziano classe '93 nell'ultima stagione alla Pro Sesto in serie C.

LA DIRIGENZA SI LECCA I BAFFI

Restando sul presente, ad introdurre il nuovo tandem d'attacco ci ha pensato il vicepresidente del Treviso Alessandro Botter che non ha nascosto l'entusiasmo: «Sia Bryan che Grasjan sono due giocatori importanti nel panorama della serie D dove negli ultimi anni hanno dimostrato le loro capacità. Siamo orgogliosi di presentarli oggi e siamo molto fieri della loro scelta di venire a Treviso. La società come abbiamo avuto già modo di dire è ambiziosa, per il momento lo stiamo dimostrando con i giocatori che stiamo prendendo ma poi dovremo essere bravi a farlo vedere anche sul campo».

IL PANZER LUCCHESE

Bryan Gioè, classe ’93, nelle ultime 3 stagioni ha vestito la maglia dell’Adriese con la quale ha totalizzato 77 presenze condite da 39 gol. Nell'ultimo campionato ha saltato tutta la prima parte per la rottura del tendine d'Achille ma dal suo rientro ha realizzato 6 reti e 4 assist nelle 16 partite giocate trascinando l'Adriese dalla zona retrocessione a sfiorare i playoff. Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste: «Per me è motivo di grande orgoglio essere qua, non vedo l’ora di iniziare in questa piazza così importante. Sono felice di giocare con Grasjan, è da un po’ di tempo che cerchiamo di giocare insieme e finalmente è arrivata l’ora, farlo qua a Treviso per me è molto bello. Ringrazio la società e il direttore per la scelta». Gioè poi descrive le sue caratteristiche tecniche e dichiara le sue ambizioni: «Sono il classico centravanti da area di rigore, mi piace sacrificarmi per la squadra quando serve e dò sempre il massimo in allenamento. Sono venuto a Treviso per vincere e per migliorarmi personalmente, avevo bisogno di nuovi stimoli e per questo dopo 3 stagioni ho lasciato l'Adriese che per me era diventata una seconda famiglia».

MISTER DOPPIA CIFRA

Grasjan Aliu, classe '89, nell'ultima stagione ha trascinato l'Union Clodiense alla promozione in serie C con 13 gol in 40 presenze. Tra le sue "vittime" c'è stato anche il Treviso al quale ha segnato un gol sia all'andata che al ritorno con la sua squadra che si è imposta per 2 a 1 al Ballarin e per 1 a 0 al Tenni. In totale il centravanti in quasi 300 presenze in serie D ha messo a segno ben 152 reti, una media spaventosa che lo rende uno degli attaccanti più prolifici del campionato, basti pensare che l’albanese va in doppia cifra da ben nove anni consecutivi. Dopo l'accordo sfumato per rimanere a Chioggia, il centravanti albanese ha mantenuto la parola scegliendo di vestire il biancoceleste: «Ringrazio la società per aver pensato a me per un progetto importante come quello di Treviso, sono molto contento di essere qua e di far parte della grande famiglia biancoceleste». Sugli obiettivi da raggiungere Aliu ha le idee chiare: «L'obiettivo è chiaramente quello di fare il meglio possibile e stare davanti in classifica. Il campionato è un percorso molto lungo, quando mancheranno poche partite alla fine capiremo a cosa potremo puntare. L'importante è dare sempre il 110% in allenamento e in partita e poi il resto viene di conseguenza».

IL DG GEMENTI

Il direttore generale Attilio Gementi si coccola i suoi due ultimi colpi di mercato e già è proiettato sulle prossime mosse da fare.

Direttore come ci descrive la coppia Aliu- Gioè? «Mi fa piacere che entrambi abbiano scelto una squadra come Treviso, ciò dimostra interesse nei confronti della società, della città e della piazza. Credo che siano dei ragazzi umili, degli ottimi giocatori e delle ottime persone dal punto di vista umano e sono contento possano entrare a far parte della famiglia biancoceleste». In carriera hanno sempre giocato entrambi come prima punta, si alterneranno o possono giocare insieme? «Secondo me possono essere complementari. Uno è bravo a giocare spalle alla porta (Gioè, ndr) e l'altro è bravo ad attaccare lo spazio (Aliu, ndr) anche se poi sarà compito del mister trovargli la collocazione ideale. Oltre a loro ci tengo a sottolineare che in attacco abbiamo confermato Francesco Posocco con un biennale a testimonianza di quanto la società creda in lui». Ad oggi avete in rosa 5 giocatori (compreso Farabegoli ancora da ufficializzare), quali saranno le prossime mosse? «Non ci faremo prendere dai nomi ma dalla voglia che dimostreranno i giocatori di voler venire a Treviso. Abbiamo già individuato i giovani da prendere (3 sono gli under obbligatori, ndr) e adesso dobbiamo solo scegliere quelli che fanno al caso nostro. Ci sono ancora molte società professionistiche che devono ancora decidere dove far crescere i loro giovani e noi ci candidiamo per prenderne qualcuno di interessante. Nella rosa dei 22 poi conto di inserirne un paio provenienti dal nostro settore giovanile».