CASTELLO DI GODEGO - Il re delle zucche ha colpito ancora: raccolta una zucca gigante da 114 chilogrammi, esibita fieramente come un vero e proprio trofeo. A coltivarla Primo Scappin, settantenne di Castello di Godego, risiede in via Alberon, dove oltre alla passione per la pittura coltiva, è proprio il caso di dirlo, anche quella per le zucche. Un'attività che impegna il pensionato ormai da qualche anno, e che recentemente gli ha portato grandi soddisfazioni.

LA PASSIONE

«È nato tutto per caso - spiega il signor Scappin -, con un amico che, venuto a sapere della mia passione per l'orto, mi ha regalato alcuni semi di zucca. Ma non avevo mai immaginato che potessero raggiungere certe dimensioni. Le prime che ho coltivato pesavano dai trenta ai quaranta chili, poi ancora di più. La cosa ha cominciato ad incuriosirmi e a piacermi: è divertente seguire passo passo la crescita di questi prodotti. Quest'anno ho prodotto questa grossa zucca da 114 kg ed è una bella soddisfazione». Per sollevarla da terra e pesarla, Primo ha dovuto chiedere aiuto a diversi amici della contrada, arrivati a casa sua con tanto di macchinari, sollevatori e bilance speciali. Ed ora cosa succederà a questa zucca gigante? «Io la porterei anche a qualche manifestazione come ho fatto negli anni scorsi, ma quest'anno è difficile con il Covid. Non lo so, intanto la sistemo sul mio autocarro, magari in attesa di portarla a qualche mostra. Ma mi piacerebbe portarla anche nelle scuole dove gli studenti, quelli delle elementari o medie, non hanno mai visto una cosa del genere».

NUOVI SEMENTI

Certo resta il problema di cosa farne dopo le foto di rito e gli sguardi curiosi per un fenomeno di certo non raro ma sicuramente interessante. «Dopo un certo periodo va a male. Allora tolgo i semi che mi servono e il resto lo getto via, con la speranza che la prossima zucca sia ancora più grande e pesante». Ecco perché Primo Scappin è stato battezzato il re delle zucche.

Gabriele Zanchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA