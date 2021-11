Zoppas Industries, svolta green per un futuro a zero emissioni

VITTORIO VENETO - Il gruppo Zoppas punta sulla sostenibilità e a centrare gli impegni europei: - 30% CO2 entro il 2025 e azzerando le emissioni entro il 2050. «Ci siamo dati obiettivi ambientali, sociali e di governance sfidanti e coraggiosi, che pervaderanno tutte le attività delle aziende del nostro gruppo - avverte il presidente Gianfranco Zoppas -. Vogliamo creare una cultura della sostenibilità condivisa con i nostri clienti e fornitori, oltre che con i nostri lavoratori. Per intraprendere insieme una stagione di sviluppo che sia veramente sostenibile».

Il gruppo industriale veneto di Vittorio Veneto (Treviso) con presenza Europa, Americhe, Cina - fatturato aggregato di oltre 800 milioni di euro e 9.100 addetti complessivamente impiegati - ha definito gli obiettivi di sviluppo sostenibile che caratterizzeranno azioni e investimenti dei prossimi anni anche a livello di controllate: Irca (azienda leader nel mondo della componentistica e nella gestione del calore) e Sipa (progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione di contenitori in Pet per il food & beverage, farmaceutico, cosmetico).

La sfida primaria di Zoppas Industries è azzerare completamente le proprie emissioni di Co2 entro il 2050 e riducendole in modo estremamente deciso (- 30%) già entro il 2025. Obiettivo che verrà raggiunto grazie a un processo ampio e articolato. A essere prima ridotte e poi azzerate saranno le emissioni derivanti da fonti di proprietà o controllate direttamente (cosiddette Scope 1) e le emissioni connesse con l'energia acquistata (Scope 2). Non solo. Il gruppo ha già avviato progetti con partner e fornitori affinché condividano e applichino per intervenire in modo deciso anche sulle emissioni connesse all'attività dell'azienda (Scope 3). Nel suo ruolo di fornitore di aziende leader in svariati settori (automotive, elettrodomestici, aerospaziale, trasporti navali e ferroviari, solo per citarne alcuni), il gruppo si è posto anche l'obiettivo di favorire e supportare le scelte di sostenibilità dei propri clienti, e degli utilizzatori finali dei loro prodotti.



GRUPPO DA 800 MILIONI

Le aree di ricerca e sviluppo hanno intrapreso un'attività di innovazione andando sempre più verso soluzioni che permettono minori sprechi, maggiore riciclo e riuso. «Zoppas Industries si propone di introdurre nuove soluzioni non inquinanti per il risparmio di energia e acqua, che garantiscono ad esempio nell'auto elettrica il bilanciamento termico della batteria e del comfort dell'abitacolo, per non compromettere la distanza di guida - sottolinea una nota ufficiale -. Sipa è impegnata nell'economia circolare progettando e realizzando macchinari per la produzione di contenitori che utilizzano materiale riciclato al 100%». In cantiere nuove assunzioni. «Il mondo sta vivendo una vera e propria rivoluzione sostenibile, e noi vogliamo esserne protagonisti», conclude Zoppas.