VENEZIA - Il gruppo Zoppas punta deciso sulla sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, in arrivo 180 milioni per finanziare lo sviluppo verde della realtà trevigiana che controlla Irca e Sipa. Obiettivo finale: tagliare le emissioni del 30% già entro il 2025 e azzerarle nel 2050.

Zoppas Industries, uno dei principali gruppi industriali italiani con un fatturato in continua crescita (quest'anno raggiungerà i 950 milioni di euro) e 9.100 persone impiegate nel mondo, ha comunicato di aver sottoscritto il primo contratto di finanziamento Sustainability-Linked con un pool di istituti composto da Monte Paschi Siena, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit. Responsabili della raccolta degli ordini coordinatori della sostenibilità dell'operazione Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib) e UniCredit.

«Siamo soddisfatti che il pool, formato dai principali istituti bancari, abbia riconosciuto la bontà quantitativa e qualitativa delle nostre aziende in ambito globale e abbia deciso di supportare la crescita del nostro Gruppo», ha dichiarato Gianfranco Zoppas, presidente e grande azionista del gruppo veneto: «È un dovere di tutte le imprese perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, agendo in modo responsabile ed etico per consegnare alle future generazioni un mondo migliore».

Il finanziamento di 180 milioni consentirà alle aziende del gruppo di disporre di ulteriori risorse finanziarie finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, alimentare un deciso piano di investimenti e l'importante programma di sostenibilità. Per la prima volta, le linee di credito prevedono la presenza di specifici indicatori di performance Esg (ambientale, sociale e di gestione) con condizioni economiche legate al raggiungimento di determinati obiettivi definiti insieme alle aziende del gruppo: la trevigiana Irca, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di resistenze e sistemi riscaldanti usati anche per l'efficientamento energetico, e la Sipa di Vittorio Veneto (Treviso), uno dei più importanti operatori al mondo per lo sviluppo di soluzioni di confezionamento e sistemi produttivi integrati con tecnologie innovative e sostenibili.

Il gruppo della famiglia Zoppas «si propone di contribuire a uno stile di vita sostenibile a livello globale, impegnandosi costantemente a individuare soluzioni innovative, grazie all'utilizzo delle migliori tecnologie». La principale sfida è diventare carbon neutral, azzerando completamente le emissioni di Co2 entro il 2050 e riducendole del 30% già entro il 2025.



IMPEGNO DI FILIERA

«Il gruppo ha già avviato progetti con partner e fornitori affinché condividano e applichino gli stessi principi di sostenibilità così da intervenire in modo deciso anche sulle emissioni connesse indirettamente all'attività dell'azienda - informa una nota ufficiale -. Inoltre, nel suo ruolo di fornitore di aziende leader in svariati settori (automotive, elettrodomestici, aerospaziale, trasporti navali e ferroviari e altri), Zoppas Industries si è posto anche l'obiettivo di favorire e supportare le scelte di sostenibilità dei propri clienti, e degli utilizzatori finali dei loro prodotti».

Irca per esempio sta perseguendo soluzioni di riscaldamento responsabili ed ecologiche, finalizzate all'efficienza e al risparmio di energia. Sipa è impegnata nell'economia circolare progettando e realizzando macchinari per la produzione di contenitori che utilizzano materiale riciclato al 100%.