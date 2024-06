VITTORIO VENETO (TREVISO) - Screening cardiovascolare gratuito per i circa 1.400 dipendenti delle aziende Irca e Sipa del gruppo Zoppas Industries. Siglato con la casa di cura Giovanni XXIII di Monastier un accordo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, oggi – lo testimoniano le statistiche – prima causa di morte in Italia e nel mondo. «Ci impegniamo per favorire il benessere e la salute dei nostri dipendenti tanto qui in Italia quanto nel resto del mondo, attuando politiche di welfare nelle varie aree geografiche in cui sono localizzati i nostri stabilimenti e pensate in base alle diverse esigenze locali – afferma Gianfranco Zoppas, presidente di Zoppas Industries - Proseguiremo su questa strada, mettere le persone al centro del nostro lavoro, in ottica di continuo miglioramento. Lo screening cardiovascolare si inserisce in questo percorso e costituisce il primo passo di una serie di iniziative, alcune delle quali già in corso, che abbiamo intenzione di potenziare».

L'asilo aziendale

Questo nuovo progetto a favore dei dipendenti si aggiunge ad altre iniziative di welfare aziendale già attive, come l’asilo aziendale e la piattaforma di supporto psicologico. Il nuovo percorso di prevenzione, che sarà attuato direttamente negli stabilimenti del gruppo Zoppas, prevede che gli operatori sanitari della casa di cura si rechino in azienda dove saranno allestiti degli spazi dedicati ad ambulatorio infermieristico per effettuare i check-up completi ai dipendenti che ne avranno fatto richiesta, screening che comprende il prelievo del sangue, l’esame delle urine, la misurazione della pressione e l’elettrocardiogramma. Successivamente, dopo i prelievi e l'elettrocardiogramma, i campioni e i risultati saranno refertati dagli specialisti nella casa di cura. Infine, il dipendente potrà scaricare da casa, anche tramite smartphone, gli esiti degli esami di laboratorio.

La convenzione

Il progetto include inoltre una convenzione, estesa pure ai famigliari dei dipendenti, anche per tutte le altre prestazioni sanitarie presso il centro Giovanni XXIII di Monastier. Questo accordo si inserisce in un più ampio piano di welfare aziendale avviato dal gruppo Zoppas che da diversi anni è membro di un consorzio, insieme ad altre aziende del territorio, che mette a disposizione dei figli dei dipendenti un centro per l’infanzia nella zona industriale di Vittorio Veneto-Conegliano. Il gruppo garantisce inoltre ai propri dipendenti anche iniziative in grado di conciliare lavoro e impegni personali, come l'opportunità di lavoro agile (smart working) per due giorni a settimana.